Beytüllahim’de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti

Yolande Knell BBC News, Beytüllahim Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Noel kutlamaları iptal edilmediyse de çok az kişi katılabiliyor Beytüllahim’in Manger (Yemlik) Meydanı, tepesine parlak bir yıldız yerleştirilmiş dev çam ağacıyla Noel’e hazır. Ancak bu yıl Noel mevsimi koronavirüs salgını nedeniyle çok farklı, her zamankinden çok daha sönük geçiyor. 2019 yılında İsrail işgali altındaki bu küçücük Batı Şeria kasabasına Noel mevsiminde o nbinlerce ziyaretçi akmıştı, yıl boyunca turist sayısı rekor düzeylere ulaşmıştı. Salgın patlak verinceye kadar Beytüllahim halkı 2020’nin çok daha iyi geçeceğini umuyordu. Angel (Melek) Otel’in müdürü Mariana el Arja, “Geçen yıl kapasitemizin yüzde 90’dan fazlasını doldurmuştuk. Herkes turizme yatırım yapıyordu” diyor. “İş insanları yeni oteller inşa etmeye başladılar. Ben ötele 22 yeni lüks oda ekledim. Ama işler ölü. Çok hüzünlü bir ortam var.” diye ekliyor. Angel Otel, geçen mart ayında Yunanistan’dan gelen turistler yoluyla gelen Batı Şeria’nın ilk yerli koronavirüs vakasını gördü. Otel müdürü el Arja da personelinin bir kısmı gibi virüse yakalandı. 14 gün karantinada kaldılar. İki ay sonra bütün rezervasyonlar iptal olmuştu ve el Arja 25 çalışanını işten çıkararak oteli kapatmak zorunda kaldığını anlatıyor. El Arja pandeminin daha önce bölgenin çatışmalı olduğu dönemlere göre çok daha büyük zarara yol açtığını söylüyor fakat işlerin bir süre sonra düzeleceğine inanıyor. “Burası İsa’nın doğum yeri. Turistlerin Beytüllahim’e geri geleceğinden eminim ama zaman gerekiyor” diyor. Turizmin durması sadece otel ve lokantalar değil aynı zamanda ekonominin önemli bir boyutu olan hediyelik eşya dükkanlarının da kapanmasına yol açtı. Yüzyıllardır Hristiyan hacıların gelişine bağlı olan kent ekonomisinde işsizlik ve sıkıntı en üst boyutlara ulaştı. Buna karşılık Kutsal Topraklar’da da her yerde olduğu gibi internet üzerinden satışlar yoluyla işini sürdürenler de var. Noel Evi adlı dükkanın sahibi Jack Giacaman, internet üzerinden Noel süslemeleri ve İsa’nın doğum sahnesi maketleri yapmak için gereken malzemeleri satıyor. “Korkunç bir yıl oldu. Başlarda hiç iş yoktu. Yaz boyunca bile çoğumuz ekmek alacak para bulamadık” diyor. “Son anda, Tanrı’ya şükürler olsun, Noel öncesi herkes Beytüllahim’i hatırladı ve bir şeyler almak istedi. Bugün Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere’ye kadar sipariş yolluyorum” diye sürdürüyor. Geleneksel Noel kutlamaları Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Manger (Yemlik) meydanında geçit töreni çok sınırlı bir şekilde yapıldı Beytüllahim belediye başkanı, geleneksel Noel kutlamalarının iptal edilmediğini ısrarla vurgulasa da bu yıl hiçbir şey normal olmuyor. Noel arefesinde Latin Patrik’in gelişi sırasında yapılan geçit törenine katılım çok sınırlı tutuldu. En önemli Noel faaliyeti sayılan Noel arefesi gecesi Nativitas (İsa’nın Doğumu) kilisesinde yapılan ayin de halka kapalı bir şekilde yapıldı ve 85 yaşındaki Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, her yıl gittiği ayine bu kez katılamadı. İşgal altındaki Batı Şeria’da Covid-19 vakalarının artış eğilim göstermesiyle sıkılaştırılan karantina önlemleri nedeniyle şehirler arasında seyahat de edilemiyor. Her akşam yerel saatle 19.00 ile ertesi sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı var, Filistinlilerin hafta sonu tatili olan cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkmak tamamen yasak. Fotoğraf altı yazısı, Jack Giacaman internet üzerinden bütün dünyaya hediyelik eşya satarak yılın kayıplarını telafi etmeye çalışıyor Tarçınlı kurabiye ve umut Bu yıl sönük geçeceği bir süredir bilinen Noel için yerel dini liderlerin mesajını Nativitas Kilisesi’nin Rus Ortodoks rahiplerinden Peder İssa “Şimdi iç barış ve sevincini hissetme zamanı” diye özetliyor. Manger meydanına bakan küçük bir evde Gloria Nassır bana her yıl Filistin hurmalarıyla yaptığı, zencefilli tarçınlı Noel kurabiyelerinden ikram ediyor. Hayatı boyunca burada yaşamış ve normal olarak Noel’de onlarca ahbap ve akrabayla balkonlara yerleşir; meydandaki geçit törenini seyrederlermiş. Bu yıl bu şekilde toplanmak yasak. Gloria Nassır yine de Hristiyanların görevinin bütün dünyaya Noel mesajını hatırlatmak olduğunu söylüyor: BBC