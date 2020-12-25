Azerbaycan silahlanıyor

Savaş bitmedi, Azerbaycan silahlanmaya devam ediyor

Ermeni ordusunda, devlet tarafından savaşın etkilerini ortadan kaldıracak veya en azından hafifletecek hiçbir adım atılmazken, düşman aktif olarak silahlanmaya devam etmektedir.

Askeri uzman Davit Harutyunov, ülkemizde bir sürecin yürütüldüğünü göz ardı etmemekle birlikte, bu konuda konuşulmadığından dolayı, bu konuda varsayımlarda bulunamayacağımızı belirtti.

“Kayıplar hayli büyük, birçok şeyin onarılması veya yenilenmesi gerekiyor ve nasıl yapılacağı o alandaki hedeflere bağlı.

Şu anda devlet sisteminde kesinlik olduğunu hissetmiyorum.

Yenilenen Silahlı Kuvvetlerin hangi konulara eğileceği henüz söylenmedi ve bu önemlidir”,- diyen Harutyunov, Azerbaycan’da askeri bütçedeki artışı, askeri teçhizatın önemli ölçüde kaybedilmesiyle ve kontrolleri altına geçen topraklarda yeni askeri birimler inşa etme ihtiyacıyla açıklamaktadır.

Öte yandan, elbette, Azerbaycan artan savaş hazırlığını unutmuyor, bu yüzden askeri tehdidin azalmış olduğunu düşünmek doğru değildir.

“Şimdi bile sınırda bazı hareketlilikler fark edilmektedir, onlar sürekli hareketlilik içindedir.

Diğer bir deyişle, askeri tehdidin savaştan sonra sona erdiği yaklaşımı bence erkendir, aceleciliktir”,- dedi Harutyunov.

Artsakh’ın statüsüne değinen Harutyunov, yakın gelecekte Ermeni tarafının bu konuda siyasi, propaganda veya diplomatik ilerleme kaydedemeyeceğini kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu