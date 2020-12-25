Azerbaycan, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri iyileştirmek istiyor

İsrail ve Türkiye, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hükümetine askeri destek sundu. Şimdi Bakü, Kudüs ve Ankara’ya iki müttefiki arasında yeni köprüler kurulmasına yardım edebileceğini belirtti. İsrail’in teknolojisi ve Türk askerinin yardımları dahilinde Aliyev’e insansız hava araçları ve diğer silahlar sağlandığı iddia edildi. Bu sayede İsrail ve Türkiye’nin yardımları, Azerbaycan kuvvetlerinin Şuşa şehrini Ermenilerin elinden almasına ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hükümeti ile ateşkes anlaşması imzalanmasını sağladı.

Aliyev’in bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradığı ve Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri iyileştirmek için çeşitli yollar önerdiği iddia edildi.

Şalom Gazetesi