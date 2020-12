‘Aris Nalcı – Ayakkabı kutusunda Noel

Biz Noel kutlamayız ama Gelin bu sene bir ayakkabı kutusu doldurun. Nereden çıktı diyeceksiniz şimdi bu… İlkini şöyle açıklayayım. Yaygın kanının aksine Türkiye’deki Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Süryaniler (Katolik olmayan çok küçük bir bölümü hariç) Noel kutlamazlar. Noel bir batı Hristiyanlığı yani Katoliklik yortusudur. İsa’nın doğumu ve vaftizinin aynı güne rastladığı varsayılır ve ‘kadim’ halklar eski takvime göre kutlarlar. Bu da 6 Ocak’a geliyor. Türkiye’de yaşayan Hristiyan azınlığın aslında ortodoks olduğunu bile bile her yol Noel zamanında sanki hepsi bu dönemde yeni yıl kutluyormuş gibi Noel mesajı yayınlama geleneği de aslında biraz Avrupa’ya gösteriş niyetine. Cumhurbaşkanı Gül zamanından başlayan bu Noel kutlama mesajları şu anda da hep yayınlanıyor. Yapmayın demiyorum. Ama 6 Ocak’a da bekleriz… ARTI Tv’de yayınlanan Gamurç programıma bu hafta konuk olan Aras Yayınevi Ermenice Editörü Sevan Değirmenciyan’ın da şaka yollu dediği gibi “Aslında suç Ermenilerde değil, herkes 6 Ocak’ta kutlarken, Romalılar mızıkçılık yapıp 25 Aralık’a çekmişler. Ermeniler de “bana ne, bana ne” deyip, 6 Ocak’ta kutlamaya devam etmişler…” “Operasyon Shoebox” (Operasyon ayakkabı kutusu) Ayakkabı kutusuna gelince; Yurt dışında yaşamaya başladığımdan bu yana ilginç bir geleneği gözlüyorum. Şimdi pandemi dönemi olduğu için tabii ki o da her gelenek gibi belki biraz yıpranmıştır. Her Aralık, Noel arefesinde karnavallar ve Noel pazarları kurulurken restoranlar, kafeler kapılarına şu ibareyi yapıştırır: “Bir kahve sana bir kahve de sokaktaki tanrı misafirine” Yani anlayacağınız: “askıda kahve”. Tabii bu şu demek değil. Sizin aldığınız kahvenin ücreti de iki katına çıkmış olmuyor. Aksine. Restoran veya kafeler kendi kazançlarından kesinti yapıp sokakta yaşayan evsizlere sizin adınıza kahve veriyor sabahları. Size verdikleri bir kartla da kime verildiği sms ile bildiriliyor. Hani “kazıklamadık sizi” demek için. Tabii bu tam bir batı reklamcılığı. Hem sosyal sorumluluk projesine katkı yapmış oluyor. Hem sizin cep numaranızı ileriki reklamlar için sisteme giriyorlar. Hem de sizi sanki halk için bir şey yapıyormuşsunuz gibi içinizi ferah tutmanızı sağlıyor. Bunun bir başka kapitalist olmayan versiyonu ise devlet okullarında yapılıyor iki yıldır. Çocuklar eve geldiğinde çantasından bir kağıt çıkıyor: ‘Operasyon ayakkabı kutusu’ Önce içine para mı doldurmamızı istiyorlar diye dalga geçiyorum kendi kendime. Memlekette ayakkabı kutularına saklanan paraları hatırlıyorum. O da bir aralık ayıydı… Neyse. Bu o ayakkabı kutularından değil. “Her öğrenci velisi elinden geldiğince, son kullanma tarihi erken bitmeyecek yiyecekleri bir ayakkabı kutusuna doldurursa. Bunları merkezi bir sisteme kaydedip. Kutuyu açmadan yılbaşını ve Noel’i sokakta tek başına geçirecek evsizlere vereceğiz.” yazıyor. Gel de verme… Avrupa’nın sokakta yaşayanlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Pandemi döneminde işsizliğin iki üç katına çıkmasıyla evizlerin durumu daha da vahimleşti. Bu ayakkabı kutuları devede kulak. Ama yine de onbinlerce kişiye ulaşmışlar. Türkiye’de bu operasyonların bir benzerini Sokak Lambası Derneği yapıyor. Belki de adını hiç duymadınız. Ama şimdi bilmiş olun. Altgeçitteki evsizlere belediyelerden önce onlar bakıyorlardı. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre Türkiye’de evsiz sayısı pandemiden önce 80-100 bin arasındaydı. Şimdi ise tam veri bilinmiyor. Neyse sosyal mesajımız şu: Bizim kutlamadığımız bu Noel’de gelin siz de konserve kutularından doldurduğunuz bir ayakkabı kutusunu mahallenizdeki evsizlerle paylaşın. Hristiyan olup olmamanızla ilgisi yok. Maksat iyi niyet… Cumhurbaşkanı’nın Noel mesajına gelince. Noel kutlamanın yanında diplomatik dillerde son dönemde yapılan açıklamalara verilen önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı şu aşağıdaki satırları her yıl düzenli olarak 24 Aralık günü noktasına dokunmadan tekrar tekrar yayınlıyor. Yeni bir şey yok. Ne bir cümle ne bir kelime… Aslında bir yıl önceden ayarlanmış bir twit veya sosyal medya postundan farksız ve duygusuz. Aralarda boldlarla sizin için yorumlayayım da farklılık olsun. 25 Aralık 2021’e yine aynı şeyi yayınlarız olmadı. * Hristiyan inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları dolayısıyla en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. O kadar kalpten ki, sesli bir video mesajı bile değil. O kadar önemli ki yazılı mesaj. 2 km yol yapımı için canlı, videokonferanslı açılış töreni yapılır ama Noel için mesaj yazılıdır. * Yaşadığımız topraklar bin yıllardır barışın ve huzurun, emin insanların yurdu olmuş; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrılık gözetilmez ama, Hoşgörü çerçevesinde ayrımcılık yapılır. Bize saygı ve sevgi çerçevesinden çıkmayın yoksa olacakları 1000 yıllık kadim devletimizden alırsınız. * Bu eşsiz kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, bölgemizdeki farklı kültürleri eşsiz bir zenginlik, medeniyet mozaiğimizin nadide parçaları olarak telakki ediyoruz. Kadim derken sizi değil bizi kast ettiğimizi bu cümlelerle de pekiştirelim istedik. * Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz. Siz bir zenginliksiniz, ona göre de sizi kasada tutuyoruz. Gerektiğinde çıkartıp emanetçide ya da döviz bürosunda bozduracağız. * Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, Türkiye’deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Noel’inizi kutlayın, Ramazan’da da dayanışma mesajlarınızı bekliyoruz. * Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Bu mesajım AB’ye; Aman ha, yaptırım demeyin. Bakın, elimizde kışkırtılmayacak kadar az sayıda Hristiyan kalmıştır… Kaynak: 2018 mesajı: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-noel-mesaji-41060918 2019 mesajı: https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-dan-noel-mesaji,853330 2020 mesajı: https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-noel-mesaji-6181025/ Artı Gerçek