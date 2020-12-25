Aliyev’den Noel ağacı önünde doğum günü ve Karabağ mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 59’uncu yaş günü münasebetiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Dağlık Karabağ ve şehitlerle ilgili halka mesaj gönderdi.

24 Aralık 1961 tarihinde doğan Aliyev, bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadığını ve bugün de aynı şeyi yapacağını belirterek, “Doğum günümü hiç kutlamadım. Her zaman yerinden edilmiş kişilerle ve şehitlerin aileleriyle doğum günümde bir araya geldim. Bugün de (perşembe) eşimle kurtarılmış topraklar Dağlık Karabağ’ı ziyaret ettik ve bugünü aslında askerlerle kutladık. Şimdi Bakü’de ailemleyim. Bu sefer de kutlama olmayacak, hiçbir şeyi kutlamayacağız, sadece oturup konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

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Eşiyle birlikte Noel ağacı önünden Dağlık Karbağ konusuna da değinen Aliyev, “2020 yılı sona eriyor. Bu yıl bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Tarihi bir zafer kazandık, topraklarımızı işgalcilerden kurtardık. Gencecik şehitler verdik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah tüm yaralı askerlerimizi iyileştirsin.” diye konuştu.

Aliyev kendisine gelen doğum günü tebrikleri için de diğer ülke siyasilerine teşekkür etti.

Erdoğan’dan Aliyev’e telefonlu doğum günü tebriği

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev’i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için Aliyev’e teşekkür ederek, iki ülke kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Euronews