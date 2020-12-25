63 STK’dan Büyükşehir’e kınama

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|İzmir’de düzenlenmesi beklenen ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından iptal edilen skandal festival programına bu kez de 63 sivil toplum kuruluşundan (STK) tepki geldi. Ortak bildiri yayınlayan STK’lar CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni kınadı.
Ceyhan TORLAK
24 Aralık günü İzmir Mizah Festivali kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan Michel Kichka ve Plantu isimli iki karikatüristin katılacağı “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” söyleşisi iptal edildi. Festival kapsamında düzenlenecek programın iptalini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından duyurdu. Bir vatandaşın “Sayın Valim, bu rezalete herhalde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm” yazılı paylaşımı alıntı yapan Vali Köşger, paylaşımına “Bu program iptal edilmiştir” açıklamasında bulunmuştu. İzel Rozental’ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye’yi ve İslam dinini eleştiren karikatüristler Plantu ve Kichka’nın katılacak olması, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş, sosyal medyada #İzmirdeCharlieHebdoyaHayır hashtagi ile paylaşımlar yapılmıştı.
VALİYE TEŞEKKÜR, BÜYÜKŞEHİR’E KINAMA
63 sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 16-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali’ne; Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan, Ermeni soykırımını savunan, başörtülü müslümanları terörist olarak gösteren karikatüristler Plantu ve Michel Kichka’yı davet eden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni şiddetle kınıyoruz. İzmir sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkının hassasiyetlerine tercüman olarak etkinliği iptal eden İzmir Valimiz Selim Köşger’e teşekkür ediyoruz. İfade özgürlüğü adı altında peygamberimiz Hz. Muhammed’e (SAV) inançlarımıza, bu milletin temel değerlerine hakaret eden kişi ve kurumlara vatanını, milletini çok seven sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkı olarak geçit vermeyeceğimizi ifade ediyoruz” denildi.
İŞTE O 63 SİVİL TOPLUM KURULUŞU
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi
Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği
İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi
Ensar Vakfı İzmir Şubesi
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı İzmir (TÜRGEV)
Yeşilay İzmir Şubesi
Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir (KADEM)
İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir (İMH)
Türkiye Gençlik Vakfı İzmir Temsilciliği (TÜGVA)
İzmir İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD)
Cihannüma Derneği İzmir Temsilciliği
Hayrat Vakfı İzmir Temsilciliği
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği
Kızılay İzmir Şubesi
İZMİR İHH İzmir İnsani Yardım Derneği -İHH
Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Şubesi
Birlik Vakfı İzmir Şubesi
Ahlak Kültür ve Çevre Derneği İzmir (AKÇEV)
Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şubesi (AGD)
ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği İzmir Şubesi
İzmir Beyazay Derneği
Burhan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği İzmir
Cansuyu Derneği İzmir Şubesi
İzmir Çağrı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
İzmir Çiğli İsar Derneği
Deniz Feneri Derneği Ege Bölge Temsilciliği
Diyanet-Sen İzmir Şubesi
Dokuz Eylül Gençlik Derneği İzmir
İzmir Evrensel Hafızlar Derneği
Genç Birlik Derneği İzmir Şubesi
Bereket Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
İzmir Hasenat Eğitim ve Kültür Derneği-Karabağlar
Hay Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Temsilciliği
İzmir İlim Kapısı İlim ve Kültür Derneği
İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Gıda Bankası Derneği İzmir
İzmir Altınlider Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği
İrfan Derneği İzmir
İzmir Bornova Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği
İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği
İzmir Eğitim ve Hizmet Vakfı
İzmir Altınlider Derneği
İzmir Kestanepazarı Fidan Eğitim Kurumları Derneği
İzmir Kurana Hizmet Derneği
Milli Türk Talebe Birliği İzmir Şubesi
Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği İzmir Şubesi
İzmir Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği
İzmir Murat Reis Kültür ve Eğitim Vakfı
Necmettin Erbakan Vakfı İzmir Temsilciliği
Öze Dönüş Derneği İzmir Şubesi
Paylaştıkça Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir
İzmir Sağlık Mensupları Dayanışma,
Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği İzmir Şb.
İzmir Sıla Vakfı
Şaban Düz Derneği İzmir
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi
Uluslararası Eğitimciler Derneği İzmir Temsilciliği
İzmir Ümitvar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Yeni Dünya Vakfı İzmir Temsilciliği
UBAD Uluslararası Bilim Adamları Derneği İzmir
MAKSAD Makedonya Stratejik Araştırma Derneği İzmir
Milli Kültür ve Ahlaka Hizmet Vakfı İzmir
İzmir Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Ayyıldız Kuran Kursu Öğrencilerini Yaşatma Derneği İzmir
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