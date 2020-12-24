Zarif, İsa Mesih’in doğum gününü kutladı

Zarif, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, tüm Müslümanlar tarafından büyük bir peygamber olarak saygı duyulan İsa Mesih’in doğum gününün tüm insanlık için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Zarif, Hıristiyanlara mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir Noel temenni etti.

İran Genel Kurmay Başkanı General Mohammad Bageri de yayınladığı mesajda Hristiyan ülkelerindeki meslektaşlarının yeni yıl ve Noel’ini kutladı.

General Bageri mesajında Hz. İsa’nın buyruklarını yerine getirmenin insanlık için barış, adalet, ihlas ve mutluluk müjdecisi olacağını söyledi.

Twitter’da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

IRNA