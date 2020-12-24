Saint Antuan Kilisesi’nde pandemi kısıtlamalarıyla Noel ayini

İstiklal Caddesi’ndeki Saint Antuan Kilisesi’nde, Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Noel ayini pandemiden dolayı kısıtlı sayıda kişiyle yapıldı.

Katoliklere göre Hz. İsa’nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Saint Antuan Kilisesi’nde Noel ayini gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda Katolik vatandaş ayine katılabildi.

Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu. Polis ekipleri kilise girişinde ve içinde güvenlik önlemi aldı.

Noel ayinine katılanlardan Emanuel Monch, “Noel ayini için toplandık. Bu pandemi günlerinde bu ayini yapmamız bizim için çok önemli. Bu karantinada evlerde kaldığımız dönemde ruhen kendimize bir şey katma anlamında buraya geldik” dedi.

‘Burada olduğumuz için minnettarız’

Ayinle ilgili konuşan bir diğer kişi Deniz Uçkun ise, “Bugün tekrar Noel bayramını kutluyoruz. Her ne kadar eski yıllar kadar dolu ve renkli olmasa da bugünü kutladığımız için minnettarız. Tekrar dualarla beraber, sevineceğiz. Korona yüzünden eskisi kadar şenlik olmasa da burada olduğumuz için minnettarız” diye konuştu.

Sputnik Türkiye