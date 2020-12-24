Pokrig’den yılbaşı neşesi

Ermenice masal sitesi pokrig.org yılbaşı döneminde çocuklara ve Pokrig’i seven, takip eden herkese yenilikler sunuyor.

Pokrig bu yıl çocuklara yeni bir yılbaşı şarkısı armağan etti. Gağanti Vals (Yılbaşı Valsı) şarkısı çocukları şarkı söyleyip dans etmeye, yeni yıl neşesini paylaşmaya davet ediyor. Bu eğlenceli şarkının yaratıcıları Boğos Yeğyazar (söz ve müzik), Ari Hergel (düzenleme ve enstrümantasyon), Sarin Akbaş (seslendirme) ve Aren Selvioğlu (çizim).

Pokrig Batı Ermenicesiyle hazırladığı yılbaşı ve Noel öyküleri koleksiyonunu bu yıl daha da zenginleştiriyor. Pokrig’de yer alan 7 yılbaşı ve Noel hikayesine bu kez öykü yazarı Anahid Sarkisyan da katkıda bulunuyor. Sarkisyan’ın Noel öyküsü dört bölüm halinde ilk kez Pokrig’de yayınlanıyor. 22-31 aralık tarihleri arasında, birkaç gün arayla birbiri ardına yayınlanan hikaye dizisi Hisus’un (İsa Mesih) doğumunu anlatıyor. Hikayeyi Pokrig’in çizerlerinden Maral Hekimyan, stop-motion tekniğiyle canlandırdı ve deneyimli eğitimci Ani Baronyan seslendirdi.

Ayrıca Pokrig.org’da bulunan hikayelerin çalışma sayfaları, okuma deneyimini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Okurlar çalışma sayfaları aracılığıyla yeni kelimelerle tanışıyor, bulmacalar çözüyor, sorularla hikayeyi hatırlıyor, fikirlerini dile getiriyor ve daha nice alıştırma ile okuma deneyimini taçlandırma fırsatı elde ediyor. Sitedeki tüm yılbaşı hikayelerinin çalışma sayfaları mevcut!.

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Agos