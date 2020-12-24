Papa’dan Istanbul için yeni atama

HYETERT – Papa Hazretleri, Mgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez’in vefatı ile boşalan İstanbul Havarisel Temsilciliği ve Türkiye’de yaşayan Bizans riti Eksarhlığı için Papalık adına Havarisel İdarecilik için İzmir Emerit Başepiskoposu ve aynı koşullar içinde Havarisel Temsilcisi olan S.E.R. Mons. Lorenzo Piretto’nun atandığını duyurdu.

İzmir Emekli Başepiskoposu ve Metropoliti Mgr. Lorenzo Piretto O.P. 2 yıl önce yaş haddinden dolayı emekliliğini istemiş ve geçtiğimiz günlerde bu isteği Papa tarafından kabul edilip yerine Büyükdere Katolik Kilisesi Başrahibi Peder Martin Kmetec’i atamıştı. İlgili haberi Hyetert‘te okuyabilirsiniz.

Kaynak : https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/24/0688/01610.html