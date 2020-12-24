Kiliseler NOEL’de cemaate kapandı!

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 (Corona Virüs) salgını dolayısıyla her yıl 24 Aralık’ta kutlanan Noel Bayramı, alınan önlemler kapsamında İskenderun’da kilise cemaati olmadan düzenlenecek ayinle buruk bir şekilde kutlanacak. Salgın nedeniyle Noel Ayini ilk kez sadece papazlar ve kilise yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda cemaat üyelerini bilgilendiren İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi Yönetimi ve Papazları, “Değerli Cemaat Mensuplarımız; NOEL Bayramı Kutsal ayini 24 Aralık Perşembe saat 17.00’de Aziz Nikola Kilisemizde yapılacaktır. Corona Virüs tedbirleri kapsamında, Bayram Ayini maalesef Cemaat üyelerimize kapalı olacaktır. Yaşadığımız bu salgın nedeniyle Noel’imizi Kilisemizden ve Sevdiklerimizden uzakta evlerimizde kutlamak zorunda kaldık. Bu salgının en kısa zamanda son bulmasını ve tekrar sağlıklı günlere kavuşmak için Yüce Rabbimize dua eder, tüm Cemaatimize İyi ve mutlu NOEL’ler dileriz” açıklamasında bulundu.

https://sozgazetesi.com.tr/2020/12/24/kiliseler-noelde-cemaate-kapandi/