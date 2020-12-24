Karabağ’da son dönemde yaşanan olaylar sonucunda bölgedeki oyuncu sayısı arttı

Karabağ’daki son olaylar bölgedeki oyuncuların sayısını artırdı ve mevcut durumda bölgedeki stratejik ortaklarının varlığını güçlendirmek Tiflis’in çıkarına. Bu açıklama Gürcistan Başbakanı Georgi Gakharia’dan geldi.

“Bugün bölgedeki durumu çok dikkatli değerlendirmeli ve konuşmalıyız, çünkü ne yazık ki olanların sonucu henüz kimse için net değil. Bu zaman alır. Ancak, Gürcistan’ın bölgedeki güvenliğini ve çıkarlarını güçlendirmek için, bölgedeki stratejik ortaklarımızın varlığını güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiği açıktır. ”Georgia Online” raporuna göre Gakharia, “Son gelişmelerin bir sonucu olarak, bölgedeki oyuncu sayısı arttı” dedi.

Ona göre, Dağlık Karabağ’daki gelişmelerle bağlantılı olarak, Gürcistan “komşularıyla iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesine izin veren tarafsızlığı koruyabildi.”

Ermenistan Kamu Radyosu