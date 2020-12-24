Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları Karabağ anlaşmasının uygulama sürecini konuştu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Putin,Paşinyan ve Aliyev tarafından imzalanan ve Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) askeri faaliyetlerin durmasını sağlayan anlaşmayı istişare ettiği belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ayvazyan ve Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, 9 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan Artsakh anlaşmasının uygulama sürecini ele aldı.

Ayvazyan ve Lavrov, ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konuları hakkında da görüş alışverişi yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI