Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan UNESCO’ya yanıt

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anna Nağdalyan, UNESCO Sekreterliğinin Artsakh’ın kültürel mirasının korunması konusundaki açıklamasına yanıt verdi.

Sözcü, kültürel mirasın korunmasının Artsakh sorununun mevcut bağlamında önemli bir rol oynadığını ve bunun AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları ve uluslararası toplum tarafından yapılan son açıklamalarda yansıtıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ermenistan, Azerbaycan kontrolü altındaki topraklarda kültürel mirasın korunması ve olası olumsuz gelişmeleri önleme çabalarına katkıda bulunacak olan UNESCO bilgi toplama misyonunun Artsakh ve çevresindeki bölgelerde en kısa sürede uygulanmasını memnuniyetle karşılıyor ve desteklemeye hazır” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki tutumuna gelince, Ermenistan tarafı bunu “suçlamayı bozmaya yönelik bir propaganda girişimi” olarak nitelendiriyor ve Dağlık Karabağ sorunu bağlamında UNESCO’nun kültürel miras konularına dahil edilmesine yönelik önceki tüm girişimlerin Azerbaycan tarafından engellendiğini hatırlatıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eski Culfa’daki haçkarların barbarca imhasıyla bağlantılı olarak, Ermeni tarafının talebi üzerine UNESCO’nun bölgeyi ziyaret etmeye hazır olduğunu ifade ettiğini ve Azerbaycan tarafından reddedildiğini hatırlayalım” dedi.

Bu arada Ermenistan ve Artsakh, diğer halkların ve dinlerin kültürel değerlerine her zaman saygı ve özenle yaklaşmışlardır. Son örneklerden biri 2019 yılında Şuşi’deki Yukarı Gövher Ağa Camii’nin restorasyonu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/24/Ermenistan-Dışişleri-Unesco/199943