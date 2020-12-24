Çevrim içi ortamda 20 bine yakın izlendi

Murat YILMAZ

Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinin Ankara Sanat Tiyatrosu’na(AST) destek amacıyla satın aldıkları ve YouTube kanallarından izleyiciyle buluşturdukları ‘Bir Valize Ne Sığar ki’ adlı tiyatro oyununu toplamda 20 bine yakın kişi izledi.

AST’ın 58 yıldır oyunlarını sahnelediği Kızılay Ihlamur Sokak’taki tiyatro salonunu maddi sıkıntılar yüzünden boşaltmak zorunda kalmasının ardından Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri, tarihi tiyatroya destek sözü vermişti. Belediyeler, AST’a maddi destekte bulunmak amacıyla satın aldıkları ‘Bir Valize Ne Sığar ki’ adlı tiyatro oyununu birer gün arayla Youtube kanallarından yayınladı. Çankaya Belediyesi’nin Youtube üzerinden yayınladığı oyunu 12 bin 800 kişi izlerken, Yenimahalle Belediyesi’nin Youtube’daki oyun gösterimini 7 bin 150 kişi görüntüledi.

İNSAN HİKÂYELERİ ANLATILIYOR

Oyunda, Lozan’da, Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923’te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması’yla, bavullara sığdırılmaya çalışılan hayatlar seyirci ile buluşuyor. Oyun, Yunanistan’da yaşayan yaklaşık 500 bin müslüman topluluğun Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirildiği, Anadolu’da ise yine yüzyıllardır yerleşik olarak yaşayan Rum-Ortadoks nüfustan 1.5-2 milyon insanın ağırlıklı olarak Atina ve Selanik çevresine yerleştirilmesinin ardından uyum sorunu yaşayan insanların hikâyeleri anlatılıyor. Yeşim Dorman tarafından yazılan ve yönetilen oyunda Hakan Güven, Yeşim Dorman, Bülent Yıldıran, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Nalan Güneş Demirel, Çağlar Deniz ve Sinem İslamoğlu rol alıyor.

Hürriyet Gazetesi