Başkan Savaş’ın Noel Bayramı Mesajı



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hristiyanlığın en önemli günlerinden biri olan Noel Bayramıdolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

“GÖNÜLLERİMİZ HER ZAMAN BİR ARADA”

Başkan Savaş mesajında: “Bayramlar sevginin, birlikteliğin, umudun adıdır. Yüzlerde gülümsemeyi, kalplerde mutluluğu ifade eder. Sevgi ikliminin hâkim olduğu, her mevsim kardeşlik rüzgarlarının estiği şehrimizin huzurlu ortamı bizi biz yapan en değerli yanımızdır. Her sene birlikte kutladığımız bayramlarımızı bu sene pandemi sebebiyle kutlayamamak bizi üzse de gönüllerimizin her zaman bir arada olduğunu biliyoruz. Noel Bayramı’nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, Hristiyan vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Noel Bayramı kutlu olsun” dedi.

https://www.korfezgazete.com/baskan-savasin-noel-bayrami-mesaji/