Avrupa’ya 25 milyon liralık Noel çelengi

Hristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel için Antalya, Isparta ile Burdur’un dağlık ve ormanlık alanlarından toplanan bitkilerle köylü kadınlar tarafından hazırlanan 1.2 milyon Noel çelengi, Avrupa’ya ihraç edildi. Çelenk başına yaklaşık 2.20 Euro’dan, toplamda 25 milyon TL’ye yakın gelir sağlandı.

Antalya’da 1990’lı yılların ortalarında ilk olarak bir Alman kadın tarafından üretimi ve ihracatı yapılan Noel çelengi, Hristiyanlar tarafından 24 Aralık’ta başlayan Christmas Bayramı ve yılbaşı kutlamalarında kapı, yemek masası süsü ile mezarlık ziyaretlerinde yaygın kullanılıyor. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya’da dağlık ve ormanlık alanlarda ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleriyle hazırlanan Noel çelenkleri, Avrupa’nın birçok ülkesine gönderiliyor. Bu yıl Antalya bölgesinden Avrupa ülkelerine tanesi 2.20 Euro’dan, yaklaşık 1.2 milyon adet çelenk gönderilirken, 25 milyon TL’ye yakın gelir sağlandı.

‘YÜZDE 30 ARTIŞ SAĞLANDI’

Bölgede çelenk üretimi yapan firmalardan birisinin sahibi olan Adnan Aksoy, geçen yıl 400 bin çelenk ihraç ettiklerini, bu yıl yüzde 30 artışla rakamın 550 bine yükseldiğini söyledi. Aksoy, bu yıl Avrupa ülkelerine, diğer firmaların da yaklaşık 600-650 binlik üretimiyle birlikte toplamda yaklaşık 1.2 milyon çelenk ihracatı yapıldığını açıkladı.

‘KADINLARA ÇELENK BAŞINA 2.30 TL VERİYORUZ’

Bölgede Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi, Antalya’da Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerinde üretim yaptıklarını söyleyen Aksoy, ücret karşılığı toplanan orman tahliye ürünleri, yani odun dışı bitkilerden çelenk yapıldığını, istihdamın yüzde 80’inin kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Firma olarak bu dönemde 300 kadın istihdam ettiklerini belirten Aksoy, çelenk başına geçen yıl 2 lira, bu yıl 2.30 TL ödediklerini söyledi.

YÜZDE 70’İ HOLLANDA’YA GİDİYOR

Noel çelenklerinin üretiminin 20 Ağustos’ta başlayıp 10 Aralık’ta sona erdiğini dile getiren Aksoy, çelenklerin yüzde 70’inin Hollanda, yüzde 20’sinin Almanya, yüzde 10’unun da İngiltere, İsviçre, Danimarka gibi ülkelere gönderildiğini açıkladı.

Noel çelenklerinde, ormanlık alanlardan izinle toplanan dağ çileği, okaliptus, mersin yaprağı, kızılcık, çam, andız kozalakları, siyah üzüm, ateş dikeni, selvi yaprağı, Amerikan sarmaşığı, fosfor, ayışığı ve süs narı gibi bitkiler kullanıldığını hatırlatan Aksoy, “Kadınların büyük bölümü evlerinde çalışıyor. Evlerin önüne her gün saat 08.00’de bitkiler bırakılıyor, akşam da yapılan çelenkler toplanıyor. Bir kadın günde 40-50 civarında çelenk yapıyor ve bu sezon aylık kazancı 3 bin 500 TL’yi buluyor” diyor.

ÇÖPE GİDECEKKEN EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, çöpe atılacak bitkilerin değerlendirildiğini belirtti. Orman meyveleri ve bitkileri topladıktan sonra Noel çelengi yaptıklarını ve bunu ihraç ettiklerini de kaydeden Yılmaz, “Yoğun olarak ihracatını yaptığımız ürünlerdendir Noel çelenkleri. Ormandan kozalak ve ağaç dallarını toplayıp çelenk haline getiriyoruz” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi