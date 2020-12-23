Yerevan’da muhalefetin protesto gösterileri devam ediyor

Ermenistan’da muhalefetin hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Yerevan’ın merkezinde toplanan binlerce kişi Paşinyan’ın istifasını talep etti.

22 Aralık’ta Yerevan’da, hükümet binası önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı sloganların yer aldığı pankartlar açtı.

Benzer protestolar Ermenistan Başsavcılığı binası önünde de düzenlendi.

Protestocular, Cumhuriyet Meydanı’na giden yolları ve Yerevan-Vanadzor karayolunu kapattı.

Muhalefetin bugünden itibaren ilan ettiği genel greve katılan Yerevan metrosu çalışanları da gösterilerde yer aldı.

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Yerevan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisini halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek “Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın.” dedi.

Muhalif politikacı Ishkhan Saghatelyan “Biz çadırları kurduk, kalabildiğimiz kadar kalma niyetindeyiz. Burada uyuyoruz. Paşinyan istifa etmeli” diyerek tepkisini dile getirdi.

Başbakan Paşinyan ise istifa etme planının olmadığını söyleyerek “Başbakan olarak görevimi yerine getirmeye devam edeceğim” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI