Yeni doğan çocukları İstanbul ve Hatay’a götürmek zorunda kalıyoruz

Diyarbakır’da yaşayan Ermeniler, 2015 yılından bu yana Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve zarar gören Surp Gragos Ermeni Kilisesi nedeniyle mağdur…

Diyarbakır’da 28 Kasım 2015 yılında Sur’da yaşanan sokak çatışmalarından dolayı, sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve 6 mahallede halen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Osmanlı döneminde 1500’lü yıllarda patrikhane olarak kullanılan Surp Gragos Ermeni kilisesi de yaşanan çatışmalardan dolayı zarar gördü.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Bölgesi Müdürlüğü bir buçuk yıl önce restorasyonuna başladığı Ermeni kilisesi 2022 yılında tamamlanacak. Halen 6 mahallede sokağa çıkma yasağı devam ettiği için Diyarbakır’da yaşayan Ermeniler 5 yıldır kiliselerinde hiçbir ayin gerçekleştiremiyor.

Rudaw’dan Maşallah Dekak’a konuşan Diyarbakır Surp Gragos Kilisesi Vakfı Yöneticisi Ohanes Ohanyan, yeni doğan çocuklarını İstanbul ve Hatay gibi şehirlerde bulunan kiliselerde vaftiz etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ohanes Ohanyan, “Bu kilisemiz çok eski, çok tarihi bir kilise. 2011 yılında restore edildikten sonra, çok şahşalı törenlerle açılışını yaptık. Çok coşkulu bir açılış yapmıştık ve Amerika’dan bir çok ülkeye kadar 4 bin kişi açılışa katılmıştı. Ancak 2015 yılında Sur’da büyük bir savaş ve çatışma yaşandı. Kilisemiz zarar gördü. Maalesef sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halen sivil insanların bu bölgelere girişi yasak” dedi.

“BEŞ YIL BOYUNCA KİLİSEMİZDEN UZAK KALMAK, BİZLERİ ÜZÜYOR”

Kilisenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ının finansı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla restore edildiğini belirten Ohanyan, kilisenin onarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Restore sürecinin 2022 yılında tamamlanacağını kaydeden Ohanes Ohanyan, sözlerine şunları ekledi:

“Beş yıldır bayram kutlayamadık. Maalesef günlerimizi, etkinliklerimizi, özel günlerimizi restaurant ve kafelerde kutluyorduk. Bu sene pandemiden dolayı noelimizi herhangi bir kafede de kutlayamayacağız. Bu nedenle çok üzgünüm. Beş yıl boyunca kilisemizden uzak kalmak, bizleri üzüyor. Umarım önümüzdeki yıl noelimizi Surp Gragos Kilisesi’nde kutlarız ve yine o eski güzel günlerimize döneriz.”

Ohanes Ohanyan ayrıca herkesin noelini kutlayarak, tüm insanlığa, barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diledi.

OdaTv