Sancaktepe’deki 14 yüzyıllık Damatrys Sarayı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

BÜYÜK bölümü Sancaktepe merkezindeki binaların altında kalmış Damatrys Sarayı, onarılarak restore ediliyor. Gün yüzüne çıkarılmaya başlanan Damatrys Sarayı havadan görüntülendi.

Bizans imparatorlarından II. Tiberius ile Maurikios tarafından, o dönemdeki adı “Demeter” olan Samandıra’ya inşa ettirilen “Damatrys Sarayı”, üstünden geçen 14 yüzyıla rağmen tarihe meydan okuyor. Sarayın boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında, Bizans’tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olma özelliğine sahip saraya verilen Demeter ismi Yunan mitolojisinde “tarım ve bereket tanrıçası” anlamına geliyor. O dönemde, yazlık sayfiye alanlarına düşkünlüğü ve av merakıyla tanınan Bizans imparatorlarından II. Tiberius ve Maurikios tarafından inşa ettirilen sarayın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Hürriyet Gazetesi