Putin ile Macron, Karabağ ‘daki durumu görüştü

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıkları belirtildi.

Artsakh sorununun çözümüne, özellikle AGİT Minsk Grubu çerçevesinde koordinasyonun devamına yönelik karşılıklı hazırlıkların teyit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dağlık Karabağ’daki durum ayrıntılarıyla ele alındı. Rusya Devlet Başkanı, bölgedeki durumun istikrara kavuştuğunu ve Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım’da imzaladıkları ateşkes anlaşmasının genel olarak uygulandığını vurguladı. Bakü ve Yerevan’ın talebi üzerine ateşkes ve sivil halkın güvenliğini sağlayan Rus barış gücünün başarılı çalışmalarına dikkat çekildi.”

ERMENİ HABER AJANSI