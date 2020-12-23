Mgr. Ruben’in Cezane Töreni ile ilgili Duyuru

HYETERT – İstanbul Latin Katolik Kilisesinden az önce yapılan duyuruya göre Mgr. Ruben’in cenaze töreni 29 Aralık 2020 Salı günü gerçekleşecek. Pandemi koşulları nedeni ile sınırlı sayıda katılımcı ile önce Kilise’de Kutsal Ayin düzenlenecek. Ardından Pangaltı’ndaki Latin Katolik Mezarlığına defnedilecek. İtalyanca yapılacak olan dini törenler SAT-7 TÜRK kanalından Türkçe açıklamalar eşliğinde canlı olarak izlenebilecektir.

Duyurunun tam metni aşağıdadır:

”İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekaleti’nin Pederlerine, Ruhanilerine ve imanlılarına;

Kardeşimiz ve Episkoposumuz, Tubernuka Episkoposu namıyla İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekili Mgr. Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM, 22 Aralık Salı akşamı saat 23.15’te, 68 yaşında, Göksel Peder’e intikal etti. 2 Aralık tarihinden beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekteydi.

Bu elim durum için kız kardeşi Celia Hanım’a, Minör Fransisken Kardeşler’e, kendisine yakın çalışma arkadaşlarına ve kaybı için gözyaşı döken Vekilliğimizin imanlılarına başsağlığı dileklerimizi ifade ediyoruz.

Rabbimiz, kardeşimiz Mgr. Ruben’e adanmış hayatı ve kiliseye hizmeti için mükafatını versin ve Rab İsa onu Krallığına iyi ve sadık kulu olarak kabul etsin.

Episkoposumuzun cenaze ayini 29 Aralık Salı günü saat 11:00’de Kutsal Ruh Katedrali’nde yapılacak, bu törende tabutu mevcut olmayacaktır. Bu törenden sonra saat 13:00’te Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’nda defin gerçekleşecektir. Katedralde az kişi için yer bulunmaktadır. Törene katılacak kişilerin mahalli kiliselerinden bilet edinmeleri gerekmektedir. Törenler SAT-7 TÜRK televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanacaktır. Özellikle SAT-7 TÜRK kanalının canlı yayını ile törene iştirak etmeniz tavsiye edilmektedir.

Arzu eden kişiler, Katedrali ziyaret edip O’nun ruhu için dua edebilirler.

Sevgili Episkoposumuz Ruben’in Rab’bin esenliği içinde istirahat etmesi için dua edelim.

Pandeminin getirdiği kısıtlamalardan dolayı, başsağlığı mesajları şu siteye bırakılabilmektedir:

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