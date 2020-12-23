Koronalı Noel’de İran’daki Hristiyanların sanal çabası

Tahran, İRNA- Bu yıl, İran’ın Hristiyanların yaşadığı bölgelerinde Noel, önceki yıllardan farklı bir hale geldi ve korona salgını ile Noel duygu ve ruh hali biraz zayıflasa da yine de Hıristiyan yurttaşlar bu tatili ve yeni yılı ritüellerini kutlamaya çalışıyor.

Her yıl Ocak ayının ilk günleri, Noel’in yaklaşması ve Yeni Yıl’ın başlaması nedeniyle Hıristiyan yurttaşların Müslümanlarla birlikte yaşadığı bölgelerde her zaman hareketli günler yaşanır ve Hıristiyanlar yılın başlangıcını kutlamaya çalışır.

Elbette bu yıl, tüm resmi ve gayri resmi programları, kutlamaları ve ritüelleri aylardır etkileyen korona salgınının patlak vermesiyle birlikte, Noel ve Yeni Yıl kutlamaları tüm dünyada olduğu gibi eşi görülmemiş biçimde değişti.

Aile kutlamaları yapmamak, Noel ve Yeni Yıl için kiliseye gidememek ve Yeni Yıl başında aile ve akraba ziyaretleri yapma imkanının olmaması, korona salgınının en önemli etkilerinden bazıları.

Bu yılki bayram korona gölgesinde kalsa da, Noel kokusu hala Hıristiyan yurttaşların evlerinden geliyor; İranlı Hıristiyanlar, dünyanın diğer bölgeleri gibi, bu yıl sanal olarak bir araya gelecek ve sanal dünyanın kapasitesini kullanarak Noel’i kutlayacaklar.

Bu yıl korona, Noel’in önceki yıllarda olduğu gibi kutlanmasına izin vermedi ve rahipler sadece kiliselerde ayin törenleri ve dua merasimi gerçekleştirecek. İranlı Hıristiyanların çoğu Tahran, İsfahan, Urmiye ve Şiraz şehirlerinde yaşıyor.

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