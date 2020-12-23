İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Mgr. Ruben vefat etti

HYETERT – İstanbul Latin Katolik Kilisesi – Havarisel Vekili Mgr. Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM, Noel’e hazırlık döneminin sonunda aramızdan ayrıldı. 02 Aralık tarihinden itibaren hastanede devam eden COVID-19 tedavisine ne yazık ki olumlu yanıt vermedi. Mgr. Ruben tüm çabalara karşın 22 Aralık akşamı gözlerini bu dünyaya yumdu.

Harbiye Saint Esprit Katedralinde ve Bomonti Notre Dame de Lourdes Kilisesinde Episkoposun ruhu için dua etmek isteyenlere özel bir köşe hazırlandı. Saint Esprit Katedralinde bir taziye defteri açıldı.

Saint Esprit Katedrali – Harbiye

Notre Dame de Lourdes – Bomonti

Pek Muhterem Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ OFM Meksika’nın Celaya Episkoposluk Bölgesine bağlı Cortazar’da 24 ağustos 1952’de Julio TIERRABLANCA ve Maria GONZALEZ’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenim için doğduğu yerde, Fransiscan Pio Mariano Seminerine katıldıktan sonra 22 Ağustos 1970’te rahip adayı oldu. Queretaro, Meksika’da Collegio Santa Cruz’da eğitim gördü ve teoloji ve felsefe eğitimi için El Paso Teksas, ABD’de Saint Anthony seminerine devam etti. Ardından Roma, İtalya’da Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü’ne katıldı.

2 Ağustos 1977’de Minör Fransisken Tarikatı’na katıldı ve 29 Haziran 1978’de doğduğu şehir Cortazar’da rahip olarak atandı.

Monsenyör Ruben TIERRABLANCA GONZALEZ 2003 yılında İstanbul Santa Maria Draperis Kilisesinde Minör Fransisken rahiplerin başrahibi olarak atandı. Türkiye Ekümenzim ve Dinlerarası Diyalog için Uluslararası Kardeşlik Başkanı olarak görev aldı. 2018 yılından beri Türkiye Katolikleri Ruhani Reisler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Korona tedbirleri çerçevesinde cenaze töreninin halka açık yapılmaması ve canlı yayınlanması bekleniyor.