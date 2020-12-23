İstanbul Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Mgr. Ruben hayatını kaybetti

Aralık başından bu yana hastanede koronavirüs tedavisi göre Mgr. Ruben, dün akşam yaşamını yitirdi

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Vekili Mgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, hayatını kaybetti.

HyeTert’de yer alan açıklamaya göre, 2 Aralık tarihinden itibaren kaldırıldığı hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Mgr. Ruben, 22 Aralık akşamı yaşamını yitirdi.

Harbiye Saint Esprit Katedrali’nde ve Bomonti Notre Dame de Lourdes Kilisesi’nde Episkoposun için dua etmek isteyenlere özel bir köşe hazırlandı. Saint Esprit Katedrali’nde ise bir taziye defteri açıldı.

Vali Yerlikaya’dan taziye mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mgr. Ruben için bir taziye yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesi, yakınları ve Latin Katolik Cemaati’nin başı sağ olsun” dedi.

İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Rubén Tierrablanca González’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesi, yakınları ve Latin Katolik Cemaati'nin başı sağ olsun. pic.twitter.com/2UuWMGjePz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2020

Independent Türkçe

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