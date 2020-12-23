Diyarbakır Ermenileri 5 yıldır kilisede noeli kutlayamıyor

Diyarbakır’da 28 Kasım 2015’te Sur’da yaşanan sokak çatışmalarından dolayı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Altı mahallede halen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Osmanlı döneminde 1500’lü yıllarda patrikhane olarak kullanılan Surp Gragos Ermeni kilisesi de yaşanan çatışmalarda büyük zarar gördü.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün bir buçuk yıl önce restorasyonuna başladığı Ermeni kilisesi 2022 yılında tamamlanacak. Tarihi ve mimari dokusuyla bölgenin en önemli kiliseleri arasında yer alan Surp Gragos Ermeni Kilisesi, 2011 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir’in talimatıyla restore edilmiş ve dünyanın bir çok ülkesinde yaşayan Ermenilerin katılımıyla büyük bir açılış gerçekleştirilmişti. Ancak 2015 yılında yaşanan hendek olaylarından dolayı kilise zarar görmüş ve kilisenin de içinde bulunduğu Sur mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Halen 6 mahallede sokağa çıkma yasağı devam ettiği için Diyarbakır’da yaşayan Ermeniler 5 yıldır kiliselerinde hiçbir ayin gerçekleştiremiyor.

Rûdaw’a konuşan Diyarbakır Surp Gragos Kilisesi Vakfı Yöneticisi Ohanes Ohanyan, yeni doğan çocuklarını İstanbul ve Hatay gibi şehirlerde bulunan kiliselerde vaftiz etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ohanes Ohanyan, “Bu kilisemiz çok eski, çok tarihi bir kilise. 2011 yılında restore edildikten sonra, çok şaşaalı törenlerle açılışını yaptık. Çok coşkulu bir açılış yapmıştık ve Amerika’dan bir çok ülkeye kadar 4 bin kişi açılışa katılmıştı. Ancak 2015 yılında Sur’da büyük bir savaş ve çatışma yaşandı. Kilisemiz zarar gördü. Maalesef sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Halen sivil insanların bu bölgelere girişi yasak” dedi.

Kilisenin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ının finansı ve Vakflar Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla restore edildiğini belirten Ohanyan, kilisenin onarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Restorasyon sürecinin 2022 yılında tamamlanacağını kaydeden Ohanes Ohanyan, sözlerine şunları ekledi:

“Beş yıldır bayram kutlayamadık. Maalesef günlerimizi, etkinliklerimizi, özel günlerimizi restoran ve kafelerde kutluyorduk. Bu sene pandemiden dolayı Noelimizi herhangi bir kafede de kutlayamayacağız. Bu nedenle çok üzgünüm. Beş yıl boyunca kilisemizden uzak kalmak, bizleri üzüyor. Umarım önümüzdeki yıl Noelimizi Surp Gragos Kilisesi’nde kutlarız ve yine o eski güzel günlerimize döneriz.”

Ohanes Ohanyan ayrıca herkesin Noelini kutlayarak, tüm insanlığa, barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diledi.

Kaynak: Rûdaw

Serbestiyet