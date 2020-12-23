Azerbaycan ve yine esir sorunu

Azerbaycan 28 Aralık’a kadar Ermeni esirlere ilişkin bilgi vermeli

AİHM’deki Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Yeğişe Kirakosyan tarafından belirtildiğine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 21 Aralık’ta, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin başvurusunu kabul ederek, Azerbaycan hükümetinden, 28 Aralık’a kadar savaş esirleri hakkında bilgi, tıbbi kayıtlar ve mübadele koşulları hakkında bilgi vermesini talep etti.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin AİHM temsilcisi Yeğişe Kirakosyan’ın, Khtsaberd’de kuşatma altında kalan 62 askerin akrabalarıyla Gümrü’de görüştüğü bildirilmişti.

Görüşmenin hemen ardından, Ermenistan Cumhuriyeti Temsilciliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Azerbaycan’daki 53 asker lehine geçici tedbir başvurusu hazırladı, gerekli delilleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne sundu ve kalan 9 askerle ilgili geçici tedbir için avukatlar tarafından başvuru yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu