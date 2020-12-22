Yunanistan’da başka bir casus ağı keşfedildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Kathimerini’ye göre, 15’ten fazla şüphelinin yer aldığı bir başka casus ağı Yunanistan’da ortaya çıkarıldı.

Aralarında Yunanistan, Türkiye ve Lübnan vatandaşlarının da bulunduğu dört şüphelinin, Yunan donanma gemileri ve sahil güvenliğinin hareketleri hakkında bilgi toplayıp Türk yetkililerle paylaştığı iddia edildi.

Polis, sahil güvenlik ve özel hizmetler (EYP) personelinin yer aldığı operasyon 6 ve 15 Kasım tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

EYP daha önce, Kos adasından Türkiye’ye potansiyel güvenlik endişeleri olan kişilerin yanı sıra göçmen kaçırmak için yüksek süratli tekneler kullanan bir insan kaçakçılığı çetesi hakkında istihbarat temelinde faaliyet gösterdi.

Ermenistan Kamu Radyosu