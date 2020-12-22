Papa’dan bürokratlara ‘Dedikodu yapmayın’ uyarısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 25 Aralık Noel öncesi geleneksel hale gelen konuşmasında Vatikan’daki bürokratlara dedikodu yapmayı bırakmaları ve çatışmaları durdurmaları yönünde çağrı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Hristiyan aleminin bayramı Noel öncesi konuşma yaptı.

Papa Francis’in Apostolik Saray’da gerçekleştirilen toplantıdaki konuşması diğer yılların aksine daha sertti.

HEDEFİNDE BÜROKRATLAR VARDI

Papa’nın hedefinde Vatikan’daki bürokratlar da vardı. Papa sol ve sağ, ilericiler ve gelenekçiler arasındaki çatışmaların sadece kiliseye zarar verdiğini belirterek “Bu nedenle, çatışma içinde yaşamayı bırakıp birlikte yolculuk ettiğimizi bir kez daha hissetmemiz bizim için iyi olur” dedi.

“TAM BİR GEVEZELİK”

“Çatışmanın bizi götürdüğü ve kaçınmaya çalışmamız gereken ilk kötülük, bizi tatsız ve üzücü bir tuzağa düşüren dedikodudur. Bu tam bir gevezeliktir” diyen Papa Francis, bürokratlara daha yararlı işlerle meşgul olma tavsiyesinde bulundu.

DHA

BirGün Gazetesi