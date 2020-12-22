Milli İstihbarat Direktörü, ABD Kongresi’ne Dağlık Karabağ’ın statüsü hakkında bir değerlendirme sunacak – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Kongresi, önümüzdeki aylarda sağlanacak 900 milyar dolarlık bir paket üzerinde anlaştı. Ayrıca, Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan ve Azerbaycan ile ilgili hükümler de içermektedir. Bu haber, “Amerika’nın Sesi” tarafından bildirildi.

Tasarıya göre, belge ayrıca aşağıdaki hükümleri içermelidir:

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve bölgedeki ortaklarının stratejik çıkarlarının belirlemesi. 2020 yılında Dağlık Karabağ çevresinde ve Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki tüm önemli güç kullanımının tanımı ve hangi tarafın güç kullanmaya başladığının değerlendirmesi. Bölgedeki güç dengesi ve askeri gücün daha fazla kullanılması olasılığı açısından ABD askeri yardımının Azerbaycan ve Ermenistan’a etkisinin değerlendirmesi. Yakın ve orta vadede bölgede daha fazla güç kullanımı veya olası istikrarsızlık olasılığının değerlendirilmesi.

Tasarı ayrıca belgenin gizli bilgiler ifşa edilmeden sunulmasını gerektirir, ancak gerekirse gizli bilgiler içeren bir ek içerebilir.

Ermenistan Kamu Radyosu