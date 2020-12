Kurtlar sofrasında bir uzun adam

Ersin Ramoğlu Güney ABD hazırladığı kurtlar sofrasında CHP ve ortaklarına Reis’i yedirmek istiyor! Ama Reis onlara çok büyük gelecek… Onu yiyemezler! Millet onu yedirmez çünkü! Daha önce de yemek istediler! Hâlâ uğraşıyorlar! Terbiyesizce hayasızca ‘diktatör’ diyerek saldırıyorlar! Akla hayale gelmeyen yalanlar, iftiralar, tuzaklar gırla gidiyor. Darbe dahil her şeyi denediler! Ama onu yiyemediler! Yine de yiyemeyecekler! Külliye’de rakı yalanı da onların işi. Bu yalanla ilgili binlerce tweet attılar. CHP ve işbirlikçileri rakı içildiği yalanını tabanlarına yutturabildi. Ama milletin çoğunluğu bu yalana inanmadı. İletişim ve refleks bozukluğu olanlar yok değil. Rakı meselesinden tutun da, altın klozete kadar belki bin çeşit yalan söylediler… Sonra da “Ülke aç ama hükümet halkına yardımcı olmuyor” palavrasını yaydılar! Oysa mesele kısa ve özdü! Kılıçdaroğlu namaz bilmez! Reis ise rakı ve şaraptan anlamaz! CHP, FETÖ’nün algı tekniklerini harfiyen uyguluyor: FETÖ’yü bitiren Erdoğan olmasına rağmen, Reis’e FETÖ ithamı yapabildi. PKK’yı bitiren de Reis’dir. Hayasızca ona ‘meğri meğri’ dediler. ABD’nin BOP planını bozan Erdoğan’ı ‘BOP Eşbaşkanı’ ilan ettiler. Başka yalanlar da uydurdular! “Saray’ı korumak için S-400’ler alındı; emir geldi suikast yapın” gibi. CHP’deki taciz ve tecavüz olayları ortaya çıktıkça gündemi değiştirmek için suikast ve rakı benzeri yalanları servis ettiler. Bunlar tutmayınca “çıplak arama” yalanını uydurdular. Kamera görüntüleri o yalanı da çıkardı. FETÖ’nün zehirli, iftiracı ve şifreli dilini kullanarak, yalan bataklığında, fitne çukurunda debelenerek; itibar suikastı deneyenlerin kaçımız farkında acaba? *** CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türk düşmanları ile birlikte hareket etmeyi iş edinmiş. Memleket ve millet gibi bir derdi yok! PKK, FETÖ, DHKP-C ve şimdi de ASALA artıkları ile kol kola girdi adam. Kılıçdaroğlu Almanya seyahatinde görüştükleri arasında Natali Avazyan da vardı. Bu kadın kim mi? 1983’te Ankara Esenboğa Hava Limanı’nı basarak dokuz vatandaşı katleden Levon Ekmekçiyan’ı her idam yıldönümünde anan bir Ermeni. CHP seçmeni arasında hâlâ kendini Kuvâ-yi Milliye zannedenler varsa, kalpaklı fotoğraf taşımayı maharet sayan varsa… Adının önüne T.C. yazmayı sürdüren herkes internette bu kadının Kılıçdaroğlu ile kol kola çektirdiği fotoğrafa baksın. Esenboğa katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları arasında CHP’li olan varsa onlara söylenecek bir sözüm yok! CHP seçmeni olup da Kuvâ-yi Milliye’den kalpaktan, misak-ı milliden söz edenler beni daha fazla güldürmesin yani. *** Kılıçdaroğlu; “Benden korkuyorlar! Korktukları için saldırıyorlar… Saldırılar bizi Türkiye sevdamızdan vazgeçiremez” dedi. Hangi Türkiye sevdasından bahsediyor? Terör örgütleriyle işbirliği yapanın Türkiye sevdası mı olur? Şu İstanbul Belediyesi’ne bakın! İmamoğlu “çalışana musakka başkana antrikot” diyerek şov yapmıştı… Şov sonrası herif deveyi götürmüş. Yetmemiş. Düzenlediği “Şeb-i arus” töreninde “Ezan’ı değiştirerek Türkçe okutmuş! Sırada İstiklâl Mahkemeleri var. Sayıştay adama: “Sütü, ihalesiz satın alamazsın” diyor, o da, “Sayıştay, süt dağıtımımızı mevzuata aykırı buldu” diyor. Yuh be; yalana bak! Bu adam “Vallahi ben yalan nedir bilmem, hiç yalan söylemedim” demişti. Meğer yalan makinasıymış. Ekrem aka Sayıştay denetçisinin şu sorusuna da cevap ver lütfen; “Cam tavanlı araçları neden kiralamak istediniz? O araçlarla hangi kamu hizmetini görecektiniz?” Susma konuş! Sabah Gazetesi