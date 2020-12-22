Ermenistan’da Başbakan Paşinyan’a karşı süresiz protesto kararı

Ermenistan’ın Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan ile yaptığı anlaşmayı protesto eden ve Başbakan Paşinyan’ın istifasını isteyenlerin gösterileri artarak sürüyor. Muhalefet süresiz protesto ve genel grev kararı aldı.

Paşinyan’ın görevinden istifa etmesi için ülkedeki muhalefet başkent Yerevan’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak gösteri düzenledi.

Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.

Yerevan’da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek, Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup protestocu Yerevan -Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Yerevan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisini halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek “Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın.” dedi.

Taşnaksutyun Partisi’nden İşhan Saghatelyan toplanan kalabalığa seslenişinde,

“Sayenizde bütün dünya bu yenilginin Ermeni halkı için kabul edilemez olduğunu öğrendi. Onurlu davrandınız ve bu aşağılayıcı koşulların halkımız tarafından asla kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Faaliyetimizin bir sonucu olarak bu binada oturan korkuluk günden güne gücünü kaybediyor. Başbakanın artık hiçbir gücü yok” dedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin halkın hakları için değil, kendi çıkarları için mücadele ettiğini söyledi..2018 öncesinde ülke yönetiminde söz sahibi olan “ulusal elit” kesimin kaybettiği gelir ve güç kaynaklarını geri almak için intikam peşinde olduğunu savunan Paşinyan, halkın ülkenin kaderini belirleme hakkını kaybetmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan Karabağ İnsan Hakları Ombudsmanı Artak Begleryan görevinden istifa etti.

Agos