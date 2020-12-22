Ermenistan Savunma Bakanlığı: Esir düşen 62 askerlerin isimleri Kızılhaç’a aktarıldı

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan askerlerin ebeveynleri ile görüşme sırasında Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Hin Tağer (Köhne Tağlar)- Khtsabert (Çaylaqqala) yerleşimlerinde esir düşen 62 Ermeni askerlerin isimlerinin Uluslararası Kızıhaç Komitesine aktarıldığını dile getirdi.

Harutyunyan aynı zamanda bu meseleyle Artsakh’ta bulunan Rus Barış Gücünün yönetiminin de ilgilendiğini bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanı esir düşen Ermeni askerlerin kurtarılması için mümkün olan ve ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere 10 Kasım tarihinde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes bildirisinden yaklaşık bir ay sonra Azerbaycan provokasyon gerçekleştirip ateşkes bildirisini ihlal ederek Şuşi ve Hadrut idari bölgelerinde bulunan bazı köylere tekrar saldırı düzenledi. Bu sırada Ermeni askerler esir düştü.

ERMENİ HABER AJANSI