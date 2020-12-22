Dink Cinayeti Davası: Sanık savunmaları başladı

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda savcılığın esas hakkındaki mütalaasını vermesinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı Hrant Dink Cinayeti Davası’na bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosya esas hakkındaki mütalaasını vermesi için savcılığa gönderilmiş, savcılık mütalaasını sunduktan sonra, mahkeme müdahil avukatlara esas hakkındaki görüşlerini sunmaları için iki gün süre vermişti.

Müdahil taraf olan Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu 17 Aralık’taki celsede celsede, müdahil tarafa verilen iki günlük sürenin yetersiz olduğunu vurgulayarak görüş sunmayacaklarını söylemişti.

Mahkeme sanıkların son savunmalarını almaya başladı. Bugünkü (22 Aralık) duruşmada ağırlıklı olarak savcılığın beraatini istediği sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklar avukatları aracılığıyla beraatlerini talep ettiler.

Duruşma 23 ve 24 Aralık’ta devam edecek. 23 Aralık’ta eski İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, 24 Aralık’ta eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ifade verecek

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