Bayramov ile Lavrov, Karabağ anlaşmasını görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde Karabağ anlaşmasının uygulamasını değerlendirdikleri belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “21 Aralık 2020 tarihinde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Bakanlar, 10 Kasım ortak açıklamasından çıkan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve ikili işbirliğinin gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi.

Tarafların ayrıca karşılıklı çıkar teşkil eden bölgesel sorunları ele aldığı aktarıldı.

Sputnik Türkiye