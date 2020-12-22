Bakü ve Ankara Müslüman dünyasını bize karşı çevirerek Ermenistan’ı tasfiye etmeyi hedefliyor

Interfax’a göre Aliyev, 17 Aralık’ta yeni atanan Afganistan Büyükelçisinin itibarını kabul ederken, Artsakh’ın kurtarılmış topraklarındaki Azerbaycan’ın tarihi eserlerinin ve kültürel anıtlarının tamamen yok edildiğini belirterek, tüm Müslüman ülkeleri Ermenistan ile herhangi bir ilişkiden kaçınmaya çağırdı. Çünkü İslamofobi politikası yürütüyor. “İlk Haber” bu konuyu Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi Arman Navasardyan ile konuştu. Büyükelçi, “En başarılılar Orta Asya’dadır, çünkü Arap dünyası Ermenistan aleyhindeki siyasi açıklamalarını kesin olarak kabul etmiyor, örneğin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ermenistan’a karşı olumlu tavrı olan ülkeler” dedi. Arman Navasardyan’a göre, savaş sırasında Ermeni anıtlarına, Ermeni milletine karşı uygulanan vandalizmin uygun bir yanıt alamadığını gördük. “Artık bir Turan ordusu yaratma konusunu ele aldılar ve bu çok ciddi bir mesele. Bize karşı açıkça planlanmış bir politika uygulanıyor. Navasardyan, “Bu, Türkiye’nin pan-Türk politikasının bir parçasıdır ve amacı Ermenistan’ı tasfiye etmektir.” Ermenistan Kamu Radyosu