Azerbaycan’da şehit, gazi ve yakınlarının borçları silindi

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için verilen mücadelede şehit ve gazi olan askerler ile yakınlarının kredi borçları silindi.Azerbaycan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şehit askerlerin bankalara olan borçlarının faizleri ile silindiği belirtildi. Açıklamada, 286 şehit yakını ile 1323 yaralı asker, Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının silindiği kaydedildi. 2 bin 800’den fazla şehit verilmişti Azerbaycan ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Azerbaycan ordusu savaşta 2 bin 800’den fazla şehit vermişti. Yeni Şafak