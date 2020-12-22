Azerbaycan, Artsakh’a UNESCO misyonu göndermeyi henüz kabul etmedi – Ermenistan Kamu Radyosu

UNESCO, örgütün uzman misyonunu Artsakh’a göndermek için Azerbaycan’dan henüz bir yanıt almadı. RIA Novosti tarafından bildirildiği üzere, bu haber, Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ernesto Otto tarafından ifade edildi.

Otto, “Şimdilik sadece Azerbaycan’ın yanıtını bekliyoruz, böylece UNESCO bir misyon göndererek ilerleyebilsin” dedi.

Ona göre, Azerbaycan makamlarına bu konuda defalarca başvurdular, ancak boşuna.

“Her gün, özellikle önümüzdeki haftalarda kötüleşecek hava koşulları göz önüne alındığında, kültürel değerlerin durumunun değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Ateşkes sonucunda açılan fırsat penceresi tekrar kapatılmamalıdır. Tarihi mirasın korunması, istikrarlı ve güçlü bir dünya yaratmak için önemli bir koşuldur. Bakü’nün son haftalarda meydana gelen yapıcı tartışmaları pratik bir aşamaya taşımak için derhal yanıt vermesini bekliyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu