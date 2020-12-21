Türkiye’nin Şark kurnazlığı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Devlet Duması, Türkiye’nin Kırım konusundaki tutumunu Şark kurnazlığı olarak nitelendirdi

Rusya Duması milletvekili Ruslan Balbek, Türkiye’nin, Kırım’daki Kiev makamlarına verdiği desteği bir Şark kurnazlığı olarak nitelendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev ziyaretinde, Türkiye’nin, “Kırım’ın ilhakını” tanımadığını ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediğini söylemişti.

Ayrıca Türk tarafı, Kırım Tatarlarına yardım etmek ve Kiev yetkililerinin yarımadanın kontrolünü yeniden ele geçirmek için kurduğu “Kırım Platformu” olarak anılan uluslararası platformu desteklemek arzusunu dile getirmişti.

“Kuşkusuz, Kırım’ın statüsü konusunda Türk hükümeti ile görüş ayrılıklarımız var.

Ancak Türk diplomatlar Kiev yetkililerini ne kadar rahatlatmaya çalışsa da, bu sadece bir Şark kurnazlığıdır.

Kırım Tatarlarının kimsenin korumasına ve yardımına ihtiyacı olmadığını çok iyi biliyorlar.

Ayrıca Türkiye, Rusya’nın Kırım yarımadasındaki içişlerine karışmayacaktır”,- dedi Balbek.

Balbek’e göre Kiev, boşu boşuna Türk omzunu kendisine destek olarak görmektedir.

“Elde edeceği tek şey, laflar ve şefkat olacaktır”,- dedi milletvekili.

Ermenistan Kamu Radyosu