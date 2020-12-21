Son dakika haberi: Ünlü iş adamı Vartanan’ın mirası evlendiği bakıcısına kalmıştı… Evlendikleri gün hakkında şok gerçek!

Son dakika haberi… Dev mirasta sahte evlilik tezgahı çıktı! Ünlü iş adamının milyarlık mirası evlendiği bakıcısına kalmıştı, evlendikleri gün hakkında şok gerçek ortaya çıktı. 5 sene önce hayatını kaybeden Ermeni iş adamı Arman Gostan Vartanyan’ın mirası hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ölmeden kısa süre önce bakıcısı Zarine Güloğlu ile evlenen Vartanyan’ın oğlu Sevağ şikayetçi oldu. Savcılık ‘düzmece raporla sahte evliliği’ tespit etti. Son dakika haberine göre 6 kişi hakkında dava açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR

Sahte raporla evlilik hakkında savcılıktan son dakika kararı! Ermeni iş insanı Arman Gostan Vartanyan’ın (85) milyarlık mirası, 2015’te ölmeden kısa bir süre önce evlendiği bakıcısı Zarine Güloğlu’na kaldı. Oğlu Sevağ Vartanyan, “Evlilik usulsüz” ihbarında bulundu. Savcılık araştırdı ve “Düzmece raporla sahte evlilik” tespit etti. Nikâh tarihinde çift farklı yerlerde çıktı. Güloğlu ve işbirlikçileri Dr. Ari Boyaciyan, Dr. Çetin İnan, nikah memuru Arif Aktaş, Sevinç Yaşar ve Artin Şirinpınar hakkında “Resmi belgede sahtecilik” suçundan dava açıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

ÖLÜNCE HABERDAR OLDU

Vartanyan’ın kimlik ismi Altan Güloğlu olarak değiştirilmişti. Vartanyan, Ermenistan’dan Türkiye’ye ev işlerinde çalışmak üzere gelen Zarine Güloğlu’yla evlendi. Oğlu, babası ölünce, durumdan haberdar oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na usulsüz evlilik şikâyetinde bulundu. Babasının hastanede yattığı sırada hazırlanan sahte belgelerle evlendiğini ileri sürdü. “Babam, 16 Temmuz 2008’de herhangi bir aile yakınına haber verilmeksizin sahte bir nikâh ile evlendi” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evliliğin gerçekleştiği tarihte Şişli Nüfus Müdürlüğü’nden babasının nüfus kayıt örneği alındığını, babasının aynı gece baş dönmesi, kusma, konuşma bozukluğu ve sağ beden yarısında güç kaybı şikâyeti ile Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi. “Bu halde hastanede yatmakta olan babam nasıl Şişli Evlendirme Memurluğu’na müracaat edebilir? Babam hastanede ve koluna serum takılı olduğu halde doktor Sevinç Yaşar ve Artin Şirinpinar’ın tanıklığı ile evlenmiştir” diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güloğlu ifadesinde “Viyana’da tanıştık, birlikte yaşamaya karar verdik, Türkiye’ye geldik ve resmi nikah kıydık. 2 Eylül 2008 günü Şişli Evlendirme Dairesi’nden gelen evlendirme memuru nikahımızı kıydı ve aile yakınımız Artin Şirinpınar ve avukat Sevinç Yaşar tanık oldu. Severek, isteyerek, anlaşarak evlendik” dedi.

Soruşturma sonunda evlilik için sahte belge oluşturan, resmi evrakta sahtecilik yapan doktor, eş, nikah memuru, hakkında iddianame düzenlendi. Güloğlu ile birlikte Boyaciyan, İnan, Aktaş, Yaşar ve Şirinpınar hakkında “Resmi belgede sahtecilik” suçundan dava açıldı. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.

Sabah Gazetesi