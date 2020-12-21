Rusya’dan insani yardım taşıyan 7 vagon Karabağ’a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, insani yardım taşıyan 7 vagonun daha Artsakh’a (Dağlık Karabağ) ulaştığını, vagonlarda kereste ve mobil vinçli platform bulunduğunu duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’dan gönderilen insani yardımı taşıyan toplam 54 vagonun ikinci kısmı olan yedi vagonun Artsakh’a ulaştığı, vagonlarda kereste ve mobil vinçli platform bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 19 Aralık tarihinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın birleşik grubunun uzmanları, Rusya’dan insani yardım taşıyan yedi demiryolu vagonunun içindeki 300 metreküp kereste ve mobil vinçli platformdan oluşan yükü boşalttı. Malzemeler yük araçlarıyla Stepanakert’e taşındı” ifadelerine yer verildi.

Malzemelerin daha sonra çeşitli bölgelerdeki teslim noktalarına dağıtılacağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından demiryolu ile ulaştırılan insani yardımın ikinci kısmı. Şu an itibarıyla 54 vagonun dokuzu ulaştırılmış durumda” denildi.

Artsakh’ta 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 10 Kasım itibariyle imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti.

ERMENİ HABER AJANSI