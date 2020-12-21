Rus askeri doktorlar Karabağ’da 700’den fazla kişiye tıbbi yardım sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri doktorların Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) 700’den fazla bölge sakinine tıbbi yardım sağladığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Artsakh’taki askeri faaliyetlerin durması sonrası bölgeye gönderilen Rus askeri doktorların çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Rus barış gücü bünyesinde yer alan tıbbi birliğin Artsakh’ın başkenti Stepanakert’in yanı sıra diğer yerleşimlerde yerel halka yardım götürdüğünü kaydeden bakanlık, 79’u çocuk 700’den fazla kişinin Savunma Bakanlığı’nın kurduğu sahra hastanesinde nitelikli tıbbi destek aldığını ifade etti.

Rus askeri doktorların son 24 saatte Çartar yerleşiminde 95 kişiye tıbbi destek sağladığının bildirildiği açıklamada, “Başvuran tüm sakinler, kalifiye terapistler, cerrahlar ve diğer ilgili uzmanlar tarafından muayene edildikten sonra gerekli konsültasyon ve reçeteleri aldı” dendi.

Yerel sakinlerin genellikle çeşitli akut kronik hastalıklar, kardiyovasküler sistem ve endokrin sistemi hastalıkları ile diş hastalıkları nedeniyle sahra hastanesine başvurduğu da ifade edildi.

ERMENİ HABER AJANSI