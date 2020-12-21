Paşinyan Syunik gezisinde protestolarla karşılaştı

Ermenistan’ın Syunik vilayetinde bir gün sürecek temaslarda bulunmayı planlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan protestolar nedeniyle yalnızca Sisian’ı ziyaret edebildi.

Paşinyan, Goris, Kapan ve Meghri’e kendisini protesto etmek isteyenlerin yolları kapatması nedeniyle ulaşamadı.

Sisian’da konuşan Paşinyan, yandaşlarının Goris, Kapan ve Meghri’de bir araya geleceği bilindiği için yolların kapatıldığını söyledi.

Paşinyan, “Ama ben öyle olsun diyorum, provokasyonlara boyun eğmeyeceğiz, Yolu açmazlarsa, buralara bir dahaki sefere geliriz ”dedi.

Paşinyan, Sisian’da bir kiliseye girip mum yaktı ancak kilisenin rahibi Paşinyan ile el sıkışmayı reddetti.

Öte yandan Syunik eyaletinin Goris Belediye Başkanı Aruş Aruşanyan tutuklandı.

Goris Belediye Başkanı, Paşinyan’ı kastederek “arazi satıcısının” Syunik’i ziyaretine izin vermemeleri için halkı yolları kapatmaya çağırmıştı.

Agos