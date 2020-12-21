Papaz, Başbakanı kiliseden kovdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kilisede Karabağ çatışmalarında ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu. Ermenistan’da, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona ermesinin 40’ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan’da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüz yüze geldi. PAPAZ PAŞİNYAN’IN ELİNİ SIKMADI DHA’nın haberine göre Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan’a tepki göstererek, önce elini uzatmadı, sonra da kapıyı gösterdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara “gidiyoruz” diyerek, kiliseden ayrıldı. SYUNİK KENT MERKEZİ SAKİNLERİ NÖBET TUTTU Öte yandan, Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Paşinyan’ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan’ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu.

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