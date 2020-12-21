Miss France ikinci güzelinin aldığı antisemitik yorumlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Fransa’da düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci olan April Benayoum’a sosyal medyada yapılan antisemitik yorumlarla ilgili polis soruşturma başlattı.

Miss France yarışmasına Provence bölgesini temsilen katılan Benayoum, babasının İsrail kökenli olduğunu açıklamasının ardından Twitter’da antisemitik yorumların hedefi haline geldi. Siyasilerin ve Yahudi toplumlarının tepkisi üzerine duruma el atan İçişleri Bakanı Gerald Dermain, söz konusu olaydan dolayı şoke olduğunu, polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söyledi.

Başka bir hükümet yetkilisi de başsavcılığa şikayette bulunulduğunu açıkladı.

“Mahkemede görüşeceğiz”

Güzellik yarışmasında “Miss France” seçilen Amandine Petit de Fransız basınına verdiği demeçte “büyük üzüntü duyduğunu” ifade ederek yarışmacı arkadaşına destek oldu.

Irkçılık ve antisemitizmle mücadele kuruluşlarından LICRA konuyla ilgili açıklamasında, “Miss Provence’a karşı Twitter’ı antisemitik foseptik çukuruna çevirenler; sizinle mahkemede görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Benayoum’a bir destek de temsil ettiği bölgenin yerel siyasilerinden Renaud Muselier’den geldi. Muselier, “İtalya ve İsrail kökenli Fransız kadın hem bölgemizi hem de ülkemizi müthiş bir şekilde temsil ediyor” dedi.

Güzellik yarışmalarının 1920’de başladığı Fransa’da, Fransa’nın en güzel kadını unvanını Agnes Soucret kazanmış, yarışmanın adı 1928’de “Miss France” olarak değiştirilmişti.

Euronews