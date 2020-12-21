Kürt Tarihi Dergisi’nin yeni sayısı çıktı

DUVAR – İsmail Beşikci Vakfı tarafından üç ayda bir yayımlanan Kürt Tarihi Dergisi’nin 42’inci sayısı “Bedirhaniler” dosyasıyla çıktı. Bedirhan ailesiyle ilgili Kürtçe ve Türkçe yazılardan oluşan dosyanın hazırlanmasına Bahoz Şavata öncülük etti.

sayının “Bedirhaniler” dosyasındaki ilk yazı Botan Beyi’nin isyanına ve sonrasına dair iki kitabın yazarı Ahmet Kardam’ın. Kardam’ın “Mir Bedirhan’ın Direniş ve İsyanının Özellikleri Yenilgisinin Neden ve Sonuçları” yazısı Bedirhan isyanının temel özelliklerini ve sonuçlarını soğukkanlı bir perspektifle çözümlüyor. Dosyanın diğer yazıları Bedirhanlar’ın takip eden kuşaklarıyla ilgili; Bahoz Şavata “Mikdat Midhat Bedirhan ve Kürdistan Gazetesi” adlı yazısında Mikdat Midhat Bedirhan ve meşhur Kürdistan gazetesi üzerine yazdı. Seid Veroj’la Celadet ve Kamuran Bedirhan kardeşler üzerine Dara Yayınları’ndan çıkan kitabıyla ilgili söyleşiyi de Bahoz Şavata yaptı. Celile Celil’in “Navekî Pîroz Yê Pîvana Welatparêzîyê Ebdurrezaq Bedirxhan” isimli Kürtçe yazısı ise Bedirhanlar’ın biraz ayrıksı figürü Abdürrezzak Bedirhan’la ilgili. Mehmet Emin Purçak’ın yine Kürtçe yazılmış “Li Ser Albûma Bedirxaniyan” yazısı 2013’te Erbil’de basılan Bedirhaniler Albümü’ne dair. Dosyanın son yazısı ise Rohat Alakom’dan. Alakom’un çalışması “Halide Edib’in Can Kardeşi Mahmure Bedirhan (1877-1939)), Bedirhanilerden Ali Şamil Paşa’nın kızı ve Halide Edip Adıvar’ın üvey kardeşi Mahmure Bedirhan hakkında.

Dosya haricinde 42. sayıda, Nasruddewle Mardux’un ilk bölümünün bu sayıda yayımlanan yazısı “Coğrafi ve Siyasi Bir Terim Olarak Kürdistan”, Kürdistan teriminin tarih boyunca nasıl kullanıldığına dair bir çalışma. Ahmet Özer de Nahcıvan’da doğduktan sonra ailesiyle sürüldüğü Kazakistan’da önemli bir bilim insanı olarak parlayan Nadir Nadirov üzerine yazdı. Yeni sayıda bir de Kürdistan Yahudileri’yle ilgili bir yazı yer alıyor. Anjelika Pobedonostseva Kaya ve Artöm Kirpiçönok’un Rusça kaleme aldığı yazıyı Zelal Konak Türkçeleştirdi.

Yeni sayıda ayrıca, Metin Atmaca, J. Andrew Bush’un Between Muslims: Religious Difference in Iraqi Kurdistan başlıklı çalışmasını değerlendirdi.

Kürt Tarihi Dergisi matbu halinin yanı sıra, e-dergi formatıyla da okurların kullanımına sunuldu. Dergiyi edinmek isteyen okurlar Google Kitap veya kurttarihidergisi.com’dan e-dergi olarak edinebilecekleri gibi matbu olarak da İsmail Beşikci Vakfı’ndan ve seçkin kitapçılardan temin edebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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