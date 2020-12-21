Karabağ’da 70 gündür kayıp sayılan Ermeni askerler bulundu

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Azerbaycan’ın işgal ettiği bölgelerde Rus barış gücünün katılımıyla gerçekleşen arama çalışmaları sonucu, 70 gündür kayıp sayılan 6 Ermeni askerinin bulunduğunu belirtti.

Arayik Harutyunyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rus barış gücü ve Kızılhaç’ın çabalarıyla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucu 70 gündür ölüm kalım mücadelesi veren 6 Ermeni askerinin yurtlarına döndüğünü yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür eden Harutyunyan, Rus liderinin doğrudan emriyle kayıp ve ölen askerlere yönelik yoğun arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Harutyunyan ayrıca Rus barış gücü komutanı Rustam Muradov’a da teşekkür etti.

ERMENİ HABER AJANSI