Karabağ sorunu kaldı

Karabağ sorunu, olduğu yerde kaldı.

Kafkasya Enstitüsü müdürü, siyaset bilimci Aleksander İskandaryan, çevrimiçi bir görüşme esnasında, kriz sırasında hazırlanmış olan 9 Kasım belgesinin, ateşkes sağlamanın haricinde, 30 yıldır çözülmemiş bu çatışmayı da çözmesini beklemenin zor olduğunu belirtti.

İskandaryan’a göre, savaşın eski olduğu ve Azerbaycan’da savaştan sonra uzlaşma arzusunun daha da azaldığı göz önüne alındığında, hızlı bir şekilde bir şey başarmak zordur.

“Bakü, Artsakh’a baskı yapmak için her şeyi yapıyor ve barış görüşmeleri yapmak istemiyor.

Azerbaycan, çatışmayı Hadrut’ta, Artsakh’ın güney kesiminde ve Şuşi’de yapmış olduğu gibi çözmek istiyor ve Artsakh’ta Ermenileri kızdırmaya ve hayatlarını zorlaştırmaya devam edecektir.

Karabağ sorunu ise, olduğu yerde kaldı”,- dedi İskandaryan.

Ermenistan Kamu Radyosu