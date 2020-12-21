İsrail baş hahamı BAE ziyaretiyle tarih yazdı

Birleşik Arap Emirlikleri´ndeki Yahudi cemaati, bu hafta sonu İsrail Sefarad Baş Hahamı Yitzhak Yosef´in tarihi ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Yosef perşembe günü gittiği BAE’de Emirlik yetkilileriyle bir araya geldi, Dubai’de yeni inşa edilen bir Yahudi okulunun açılışını yaptı ve cemaatin hahamıyla birlikte bir törene katıldı.

Dubai’deki Habad Yahudi Topluluğu Merkezi’nden Haham Levi Duchman, Yosef’in ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi ve ziyaretinde onu ağırlamanın toplum için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Şalom Gazetesi