Gazetecilerin Azerbaycan tarafından hedef alınmasıyla ilgili rapor

Artsakh ve Ermenistan ombudsmanları, gazetecilerin Azerbaycan tarafından hedef alınmasıyla ilgili olağanüstü bir rapor yayınladı

Artsakh ve Ermenistan’ın insan hakları savunucuları, Azerbaycan’ın gazetecileri hedef almasıyla ilgili olağanüstü bir rapor yayınladı.

“Artsakh ve Ermenistan İnsan Hakları Savunucuları, Artsakh’taki çatışmaları aydınlatan gazetecilere yönelik Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında ortak bir özel raporu 18 Aralık’ta yayınladı.

Artsakh’ın sivil nüfusu ve altyapısının hedef alınmasına paralel olarak, gazeteciler ve araçları da kasıtlı olarak ve ayrım gözetmeksizin Azerbaycan tarafından hedef alınmış, bunun sonucunda 7 gazeteci (5 yabancı ve 2 Ermeni) ağır yaralanmış ve gazeteci grubuna eşlik eden 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

Gazetecilerin özel üniforma giymiş ve hem kendilerinin, hem de arabalarının üzerinde özel işaretler bulunmuş olması, kasıtlı olarak hedef alınmış olduklarını kanıtlamaktadır.

Ayrıca, Azerbaycan keşif uçaklarının saldırı öncesi ve sırasında olay yerinde keşif uçuşları gerçekleştirmiş olması, gazetecilerin Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından tamamen görünür ve fark edilir olduğu anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda, Artsakh’taki gazetecilerin profesyonel çalışmalarını ve haber yapmasını engellemek için Azerbaycan, Artsakh’ta çalışan bazı yabancı gazeteciler hakkında soruşturma açmış ve kara listeye almıştır.

Dahası, Azerbaycan yetkilileri savaş boyunca uluslararası gazetecilerin hareketlerini kontrol edip, onlara yapay engeller yaratarak, Azerbaycan’daki bağımsız faaliyetlerini kısıtlamıştır.

Gazetecilerin hedef alındığı tüm koşullar ve Azerbaycan tarafının diğer ilgili eylem ve açıklamaları incelendiğinde, Azerbaycan makamlarının, Artsakh’ı uluslararası bilgi akışlarından ve bağımsız kaynaklardan soyutlayarak, Artsakh halkına yönelik büyük ölçekli ve kasıtlı savaş suçlarını gizlemek amacıyla tamamen izole etmek gibi bir suç niyeti olduğu açıktır.

27 Eylül’den 10 Kasım’a kadar 190 yabancı medya kuruluşundan 390 gazeteci, Azerbaycan-Türk saldırganlığı sonucunda gerçekleştirilen, Artsakh halkına yönelik zulmü aydınlatmak üzere Artsakh Dışişleri Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ve yüzlerce Ermeni gazeteci Artsakh’ı ziyaret etmiştir”,- diye belirtilmektedir duyuruda.

Ermenistan Kamu Radyosu